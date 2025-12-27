La conferma è arrivata dopo ore di attesa e ha tolto ogni residua speranza allo staff tecnico giallorosso. Lorenzo Pellegrini non sarà disponibile per le prossime settimane: gli esami strumentali effettuati dopo lo stop accusato alla vigilia di Natale hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Un infortunio serio, che costringe Pellegrini a fermarsi proprio nel momento più fitto e decisivo del calendario. Il problema, emerso durante una seduta di allenamento prima delle festività, quando il centrocampista aveva interrotto il lavoro per un dolore muscolare che, con il passare delle ore, non aveva dato segnali incoraggianti ed oggi a seguito delle verifiche cliniche è stato chiarito il quadro, che ha confermato uno stop tutt’altro che leggero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pellegrini ko: arrivata la conferma, la Roma perde il numero 7 nel momento più delicato

In attesa di Zirkzee o Raspadori, Roma in ansia per Pellegrini. Oggi gli esami: rischia un lungo stop.

