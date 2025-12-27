‘Peaky Blinders’ | il trailer sul ritorno di Cillian Murphy nei panni di Thomas Shelby

Cillian Murphy torna ad indossare i panni del più grande mafioso inglese di Birmingham, Thomas Shelby, nel nuovo trailer ufficiale. La serie televisiva britannica Peaky Blinders è stata un successo enorme tanto in Italia quanto all’estero, facendo affezionare il pubblico alla banda mafiosa inglese e ai loro giri di soldi e amori. Scopriamo il trailer e tutte le novità di Peaky Blinders: The Immortal Man, dopo quattro anni di silenzio dall’ultimo episodio della serie. Il nuovo trailer del film Netflix ‘Peaky Blinders’. Thomas Shelby, e con lui, il suo brillante interprete Premio Oscar Cillian Murphy, aveva salutato quattro anni fa il clan Shelby. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

