Pavia, 27 dicembre 2025 – Un uomo è stato fermato e denunciato dalla polizia, a Pavia, dopo essere stato sorpreso in atti di autoerotismo sul treno davanti a una minore. E' accaduto il 22 dicembre scorso, presso la stazione ferroviaria di Pavia, dove gli agenti della polizia sono intervenuti a seguito di una segnalazione partita dal compartimento Polfer di Milano. A dare l'allarme è stato un altro viaggiatore che, accortosi della situazione, ha immediatamente protetto la giovane aiutandola a spostarsi e allertando il capotreno. Grazie alla mobilitazione dei passeggeri, l'uomo è stato individuato e trattenuto fino all'arrivo del convoglio in stazione, dove gli agenti lo hanno preso in consegna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, atti di autoerotismo sul treno davanti a una ragazzina: denunciato un uomo

Leggi anche: Si masturba davanti a una donna sul treno: 24enne denunciato

Leggi anche: Si masturba davanti ad una 19enne, denunciato per atti osceni in luogo pubblico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pratica autoerotismo in treno davanti a un bimbo di 10 anni e a sua madre: espulso tunisino - È stato fermato su un treno un giovane responsabile di atti osceni in luogo pubblico dinanzi alla presenza di un bambino sul convoglio regionale nella tratta da Palazzolo sull'Oglio a Cologne. brescia.corriere.it

Pratica autoerotismo in treno davanti a un minore: espulso un tunisino - Momenti di terrore a bordo di un treno per una mamma e per suo figlio di 10 anni che viaggiavano tra da Palazzolo sull'Oglio a Cologne. ilgiornale.it

Atti osceni a Lido di Dante. Lite tra giovani, treno in ritardo - Nel corso di un’attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha denunciato nella serata di domenica, 13 luglio, una persona per atti osceni. ilrestodelcarlino.it

Un minorenne è arrestato dai carabinieri di Belgioioso, comune in provincia di Pavia, perché ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex ragazza e per porto abusivo d'armi - facebook.com facebook

"La nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di #Garlasco. Dagli atti delle indagini emergono gli elementi sui quali si concentra l'attenzione degli inquirenti. In particolare, l'impronta di una scarpa." #ChiaraPoggi #impronta #scarpa #GR1, servizio di @ x.com