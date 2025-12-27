Paura nel buio di Natale Quattro incidenti In salvo due bambini
Sera di Natale di paura per due anziani alla barriera di Gallarate Ovest, tra l’A8 e l’A26. A Ternate, in via Mazzini, per un cinquantacinquenne. A Gorla Minore, dove a bordo di una delle due macchine c’erano due bimbi piccoli. A Laveno Mombello per un giovane finito nella scarpata sulla Provinciale 69. Nel tratto autostradale alla barriera di Gallarate Ovest una donna di 84 anni e un uomo di 86 si sono scontrati contro un’altra auto senza gravi conseguenze e sono stati condotti per accertamenti in ospedale a Gallarate. Incidente dopo le 22 a Ternate, in via Mazzini, dove è stata curata una donna di 55 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
