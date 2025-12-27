Sera di Natale di paura per due anziani alla barriera di Gallarate Ovest, tra l’A8 e l’A26. A Ternate, in via Mazzini, per un cinquantacinquenne. A Gorla Minore, dove a bordo di una delle due macchine c’erano due bimbi piccoli. A Laveno Mombello per un giovane finito nella scarpata sulla Provinciale 69. Nel tratto autostradale alla barriera di Gallarate Ovest una donna di 84 anni e un uomo di 86 si sono scontrati contro un’altra auto senza gravi conseguenze e sono stati condotti per accertamenti in ospedale a Gallarate. Incidente dopo le 22 a Ternate, in via Mazzini, dove è stata curata una donna di 55 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paura nel buio di Natale. Quattro incidenti. In salvo due bambini

Leggi anche: Prosegue la scia di incidenti. Terribile schianto tra due auto: un morto e quattro feriti nel Barese

Leggi anche: Quattro morti in due incidenti stradali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Paura nel buio di Natale. Quattro incidenti. In salvo due bambini; A Kiev la paura e il buio anche nella Notte santa: la speranza si chiama normalità; La “Notte di Natale” di Lucio Corsi e quelle canzoni di una volta che parlavano di cibo e di vino.

Dio libera dalla paura - 18 dicembre 2025 - Nel cuore della Novena di Natale, il Vangelo ci mette davanti a una delle pagine più silenziose e decisive della storia della salvezza: il sogno di Giuseppe. famigliacristiana.it