Paura in Taiwan | terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha stasera la costa nord-orientale di Taiwan, ha dichiarato l'agenzia meteorologica dell’isola, che per il momento non segnala vittime o danni particolari. Il sisma ha colpito alle 23:05 (le 16.05 italiane) in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea di Yilan, secondo l’Amministrazione Meteorologica Centrale di Taiwan. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura in Taiwan: terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest Leggi anche: Giappone, terremoto magnitudo 6,7 colpisce il Nord del Paese: lanciata allerta tsunami, poi revocataa Leggi anche: Potente terremoto a Taiwan oggi: magnitudo 6.6 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Forte scossa di terremoto nel sud-est di Taiwan, magnitudo 6 - video; Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est; Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est; Terremoto a Taiwan: oggetti cadono dagli scaffali. Paura in Taiwan: terremoto di magnitudo 7.0 colpisce il nord-ovest - 05 italiane) in mare, a una profondità di 73 chilometri nella crosta terrestre al largo della contea ... gazzettadelsud.it

Terremoto di magnitudo 7.0 scuote Taiwan - Il sisma ha scosso edifici nella capitale Taipei e ha avuto una profondità di 73 km (45 miglia). msn.com

Taiwan, terremoto di magnitudo 7.0 al largo della costa nord-orientale - L’epicentro è stato localizzato in mare, a una profondità di 73 chilometri ... tg24.sky.it

Valdottavo assediata dai lupi, il paese ha paura: “Per uscire di casa costretta a sparare petardi” - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.