Paura in Coppa del Mondo | caduta violenta per Paula Moltzan sulla pista di Semmering

Attimi di forte tensione durante una gara di Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista di Semmering, in Austria. La sciatrice statunitense Paula Moltzan è stata protagonista di una caduta molto violenta nel corso della seconda manche, scatenando apprensione tra il pubblico, gli addetti ai lavori e le altre atlete in gara. Moltzan era in piena corsa per le posizioni di vertice. Dopo il sesto posto ottenuto nella prima manche, stava affrontando la seconda discesa con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la propria classifica, su un tracciato reso particolarmente insidioso dalle condizioni della neve, dura e ghiacciata. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

