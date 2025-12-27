Momenti di panico allo stadio Tardini nel finale dell’anticipo tra Parma e Fiorentina. La partita, persa 1-0 dai viola, è passata improvvisamente in secondo piano quando Roberto Piccoli si è accasciato al suolo dopo un durissimo scontro di gioco, facendo calare il silenzio sugli spalti e in campo. L’attaccante della Fiorentina è rimasto a terra nell’area del Parma dopo un contatto con il portiere Corvi. L’azione, inizialmente proseguita, è stata subito fermata dall’arbitro Guida, che ha interrotto il gioco per permettere l’ingresso dei sanitari. Per alcuni minuti l’apprensione è stata massima: Piccoli non si muoveva e l’intervento dello staff medico ha richiesto tempo, mentre le immagini televisive venivano coperte per la gravità del momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura al Tardini: Piccoli si accascia dopo uno scontro, medici in campo e immagini tv coperte. Le sue condizioni

Leggi anche: Momenti di paura in campo, perde i sensi dopo uno scontro. Il gioco non si ferma, è polemica

Leggi anche: Paura a Salerno, Villa sviene dopo uno scontro: ambulanza in campo. Ora è in ospedale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Piccoli cade a terra, paura per la Fiorentina: il bellissimo gesto dei tifosi del Parma - Il giocatore poi si rialza e riceve la bella reazione dagli spalti ... msn.com