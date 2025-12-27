Passerella di Punta Serrone data alle fiamme | Non è semplice vandalismo

BRINDISI – Non una "bravata" di giovinastri, ma un vero e proprio "attentato criminale" perseguito con pervicacia. È questa la dura analisi del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che stamattina (sabato 27 dicembre) ha tenuto una conferenza stampa direttamente tra le ceneri di Punta del.

Passerella bruciata: la condanna di Brindisea ATS e Confesercenti - Brindisea ATS, in qualità di gestore della Casa dell’Ammiraglio insieme a Confesercenti, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per il grave atto d ... brundisium.net

Punta del Serrone: incendio divampa a Natale e distrugge un ponticello VIDEO - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sedato le fiamme, e la polizia che adesso indaga per risalire a eventuali azioni di dolo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

BRINDISI NELLE MANI DEI TEPPISTI. INCENDIATA LA PASSERELLA DEL PARCO DI PUNTA DEL SERRONE - facebook.com facebook

