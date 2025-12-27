Partorisce in casa la vigilia di Natale con l’aiuto del compagno | Non sapevo di essere incinta
Il caso nell'entroterra spezzino, mamma e figlio sono in buone condizioni. Ma la donna a quanto pare non si era accorta di essere incinta fino al momento di dare alla luce il suo bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Donna partorisce in casa: “Non sapevo di essere incinta”
Leggi anche: “Non sapevo di essere incinta”: donna ha uno stimolo va in bagno e partorisce all’ottavo mese. Ecco cos’è il fenomeno delle “gravidanze nascoste”
Donna partorisce in casa: “Non sapevo di essere incinta”; Il piccolo ha fretta di nascere, mamma partorisce da sola in casa a Pavia.
La Spezia, crede di avere un malore, 30enne partorisce in casa durante la vigilia di Natale: «Non sapevo di essere incinta» - Un miracolo della vigilia di Natale che ha lasciato senza parole una coppia dell'entroterra ligure. msn.com
Partorisce in casa la vigilia di Natale con l’aiuto del compagno: “Non sapevo di essere incinta” - Ma la donna a quanto pare non si era accorta di essere incinta fino al momento di dare alla luce il suo bambino. fanpage.it
Donna partorisce in casa: “Non sapevo di essere incinta” - Non appena arrivati i soccorsi, ha spiegato ai volontari di essere ignara della propria gravidanza. msn.com
Un parto in casa guidato dalla dottoressa del 118 apre questo sabato 27 dicembre: è nato un bimbo e sta bene e ora viene trasportato all’ospedale per i dovuti controlli. Quando è arrivata la chiamata al numero unico dell’emergenza questa mattina erano da p - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.