Partite Iva quando non conviene la tassa piatta | la soglia degli 85 mila euro e le detrazioni ammesse

Per chi lavora con partita Iva, il regime forfettario con imposta al 15% può essere una scelta vantaggiosa, ma non è automaticamente la migliore per tutti. Il punto decisivo è la soglia degli 85 mila euro di ricavi o compensi annui: restare sotto quel limite consente di mantenere il regime agevolato, mentre superarlo fa uscire dal forfait e comporta, dal 1° gennaio dell’anno successivo, il passaggio al regime ordinario, dove l’Irpef è più alta e l’Iva va versata per intero, tenendo conto delle detrazioni fiscali legate all’attività. Proprio per questo, più che la cifra in sé, conta la distanza reale dalla soglia e quanto i propri incassi siano prevedibili: un pagamento inatteso o un premio possono modificare l’equilibrio e cambiare il regime applicabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

