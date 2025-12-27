Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’8 gennaio la città di Parma sarà protagonista della 32ª tappa del percorso della Fiamma Olimpica, che attraversa l’Italia per oltre 12.000 km. Il viaggio, iniziato ufficialmente a Roma il 6 dicembre, toccherà tutte le Regioni e Province italiane, portando con sé lo spirito dei Giochi. Come in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma si prepara ad accogliere la fiamma olimpica

© Parmatoday.it - Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

Leggi anche: Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

Leggi anche: Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica; Parma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica; Cimitero di San Lorenzo in Monte; Giro per le vie di Voghiera.

parma prepara accogliere fiammaParma si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica - Per il villaggio olimpico in piazza Garibaldi, gli allestimenti inizieranno alle 9:00 dell’8 gennaio, con conseguente chiusura del traffico veicolare fino alle ore 23:00 ... parmatoday.it

parma prepara accogliere fiammaLa 32esima tappa della fiamma Olimpica è a Parma - L’8 gennaio la città di Parma sarà protagonista della 32ª tappa del percorso della Fiamma Olimpica, che attraversa l’Italia per oltre 12. gazzettadiparma.it

Grosseto si prepara ad accogliere la fiamma olimpica: ecco il percorso - L’arrivo del simbolo per eccellenza dei Giochi è considerato uno degli appuntamenti centrali della ... msn.com

Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi

Video Polonara riceve la fiamma olimpica da Tamberi

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.