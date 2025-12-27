Parma-Fiorentina punti pesanti al Tardini | formazioni e scelte degli allenatori

Il Tardini apre la 17ª giornata di Serie A con una partita che vale più dei tre punti. Parma e Fiorentina si affrontano sabato alle 12.30 in uno scontro che intreccia classifica, pressione e necessità immediate. Il Parma arriva all’appuntamento da quintultimo, con 14 punti in 15 partite. La sconfitta dell’ultimo turno contro la Lazio ha rallentato la corsa della squadra di Cuesta, che ora cerca risposte soprattutto in casa. Situazione ancora più delicata per la Fiorentina. Il netto 5-1 sull’Udinese ha rappresentato il primo sorriso stagionale, ma la classifica resta impietosa: ultimo posto con 9 punti in 16 giornate. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Parma-Fiorentina, punti pesanti al Tardini: formazioni e scelte degli allenatori Leggi anche: Formazioni Ufficiali Fiorentina-Milan Primavera: le scelte degli allenatori Leggi anche: Formazioni ufficiali Parma Fiorentina, le scelte dei due allenatori per la 17a giornata di Serie A Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. PARMA-FIORENTINA, I CONSIGLI FANTAPAZZ AL FANTACALCIO; Parma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A, programma e numeri della 17ª giornata: l'Inter difende il primato a Bergamo; Cagliari - Pisa in Diretta Streaming | IT. Pronostico Parma-Fiorentina, sfida salvezza da brividi: in palio punti pesanti - Fiorentina è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Parma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere il match - Parma e Fiorentina aprono la 17ª giornata di Serie A: probabili formazioni, scelte dei tecnici e dove vedere il match in tv. europacalcio.it

Parma-Fiorentina: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 17a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto ... sport.virgilio.it

Fiorentina: anche Gosens fra i convocati per Parma. Nella lista non figura Richardson 'per scelta tecnica' #ANSA - facebook.com facebook

Fiorentina: anche Gosens fra i convocati per Parma. Nella lista non figura Richardson 'per scelta tecnica' #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.