Parma-Fiorentina punti pesanti al Tardini | formazioni e scelte degli allenatori

Il match tra Parma e Fiorentina, in programma sabato alle 12 al Tardini, apre la 17ª giornata di Serie A. Una sfida importante per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica e punti fondamentali. Le formazioni e le scelte degli allenatori saranno determinanti per l’andamento della partita, che si preannuncia equilibrata e di interesse per gli appassionati di calcio.

Il Tardini apre la 17ª giornata di Serie A con una partita che vale più dei tre punti. Parma e Fiorentina si affrontano sabato alle 12.30 in uno scontro che intreccia classifica, pressione e necessità immediate. Il Parma arriva all'appuntamento da quintultimo, con 14 punti in 15 partite. La sconfitta dell'ultimo turno contro la Lazio ha rallentato la corsa della squadra di Cuesta, che ora cerca risposte soprattutto in casa. Situazione ancora più delicata per la Fiorentina. Il netto 5-1 sull'Udinese ha rappresentato il primo sorriso stagionale, ma la classifica resta impietosa: ultimo posto con 9 punti in 16 giornate.

