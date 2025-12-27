Al via la 17ª giornata di campionato: i gialloblù sono quart'ultimi con 14 punti, i viola chiudono la classifica a quota 9. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Parma-Fiorentina LE ULTIME | Ondrejka e Oristanio dietro a Pellegrino

Leggi anche: Parma, Ondrejka avvisa la Fiorentina: “Vogliamo comandare”. Poi su Chivu

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Parma-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Sarà possibile assistere all'evento in streaming sulla piattaforma Dazn e ... tuttosport.com