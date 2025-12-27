Parma-Fiorentina | Ondrejka si divora il vantaggio tutto solo in area | Live 0-0
Al via la 17ª giornata di campionato: i gialloblù sono quart'ultimi con 14 punti, i viola chiudono la classifica a quota 9. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Parma-Fiorentina: Parisi giù in area di rigore, non c'è nulla. Ondrejka pericoloso | Live 0-0
Leggi anche: Moldavia Italia 0-0 LIVE: Mancini si divora il vantaggio
Parma-Fiorentina LIVE 0-0: Sorensen sfiora il vantaggio, Ondrejka si divora un goal - In attesa dell'arrivo di Fabio Paratici, la Fiorentina cerca una vittoria che la rimetterebbe nel giro della lotta per la salvezza. msn.com
LIVE Al 45' Parma-Fiorentina 0-0: emiliani più pericolosi, ma gara che non si sblocca - La Viola a caccia di punti salvezza, la squadra di Cuesta vuole riscattare la sconfitta con la Lazio in 9. gazzetta.it
Parma-Fiorentina: diretta e risultato live, parziale 0-0 - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Serie A, Parma-Fiorentina 0-0 dopo 45’: Sorensen e Ondrejka vicini al gol Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlight - facebook.com facebook
Le formazioni ufficiali di @1913parmacalcio - @acffiorentina x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.