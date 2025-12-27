Parma Fiorentina LIVE 0-0 | si parte al ‘Tardini’
Parma Fiorentina, match valido per la 17esima giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Fiorentina, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE QUI 1? – Si parte al ‘Tardini. Il primo pallone è del Parma. LE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Parma-Fiorentina, punti pesanti al Tardini: formazioni e scelte degli allenatori
Leggi anche: Parma Milan 0-0 LIVE: è cominciata la partita al Tardini
Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Parma-Fiorentina sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Fiorentina: convocati e probabili formazioni.
DIRETTA/ Parma Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Pellegrino vs Kean (Serie A, 27 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Parma Fiorentina, streaming video tv: i crociati emiliani ospitano la squadra fanalino di coda di questo campionato (27 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net
LIVE Alle 12.30 Parma-Fiorentina: Vanoli punta su Kean, Cuesta con Pellegrino - La Viola a caccia di punti salvezza, la squadra di Cuesta per riscattare la sconfitta con la Lazio in 9. gazzetta.it
Parma-Fiorentina LE ULTIME | Ondrejka e Benek dietro a Pellegrino - Al Tardini, con ogni probabilità, la sfida salvezza contro la squadra dell'ex Paolo Vanoli sarà la seconda gara con più spettatori della ... parmatoday.it
Serie A, in campo Parma-Fiorentina: Corvi e Viti titolari Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma - facebook.com facebook
Fiorentina: anche Gosens fra i convocati per Parma. Nella lista non figura Richardson 'per scelta tecnica' #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.