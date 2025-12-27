Parma Fiorentina, match valido per la 17esima giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Fiorentina, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE QUI 13? – OCCASIONE PARMA! Buona chance per i padroni di casa. Ci prova . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Parma Fiorentina LIVE 0-0: chance per Sorensen

Leggi anche: Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE: Girelli spreca una grossa chance

Leggi anche: Juventus Women Fiorentina 0-0 LIVE: Orsi sfiora il palo, chance per Beccari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Parma-Fiorentina sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.

LIVE Parma-Fiorentina 0-0: Vanoli punta su Kean, Cuesta con Pellegrino - La Viola a caccia di punti salvezza, la squadra di Cuesta per riscattare la sconfitta con la Lazio in 9. gazzetta.it