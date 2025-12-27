Parma-Fiorentina | la sblocca Sorensen Piccoli di testa si divora il pari Viola all' assalto finale | Live 1-0
Al via la 17ª giornata di campionato: i gialloblù sono quart'ultimi con 14 punti, i viola chiudono la classifica a quota 9. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Parma-Fiorentina: la sblocca Sorensen a inizio ripresa, viola sotto | Live 1-0
Leggi anche: Parma-Fiorentina: la sblocca Sorensen, ora è assedio viola. Doppio miracolo di Corvi | Live 1-0
LIVE Parma-Fiorentina 1-0: gol di Sorensen. Oristanio col mancino, palla fuori di un soffio - Parma più pericoloso con Ondrejka che al 32' spreca il possibile gol del vantaggio. gazzetta.it
Parma-Fiorentina: diretta e risultato live, parziale 1-0 - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Parma-Fiorentina LIVE 0-0: Sorensen sfiora il vantaggio, Ondrejka si divora un goal - In attesa dell'arrivo di Fabio Paratici, la Fiorentina cerca una vittoria che la rimetterebbe nel giro della lotta per la salvezza. msn.com
Serie A, Parma-Fiorentina 0-0 dopo 45’: Sorensen e Ondrejka vicini al gol Stadio Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlight - facebook.com facebook
Seguiamo insieme #ParmaFiorentina x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.