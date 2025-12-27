Parma-Fiorentina | la sblocca Sorensen a inizio ripresa viola sotto | Live 1-0

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la 17ª giornata di campionato: i gialloblù sono quart'ultimi con 14 punti, i viola chiudono la classifica a quota 9. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.itImmagine generica

Leggi anche: Parma Fiorentina LIVE 0-0: chance per Sorensen

Leggi anche: Parma-Fiorentina: conclusione pericolosa di Sorensen, largo di poco | Live 0-0

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

parma fiorentina sblocca sorensenLIVE Parma-Fiorentina 1-0 Serie A 2025/2026: Sorensen sblocca Parma Fiorentina - Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

parma fiorentina sblocca sorensenLIVE Al 45' Parma-Fiorentina 0-0: emiliani più pericolosi, ma gara che non si sblocca - Parma più pericoloso con Ondrejka che al 32' spreca il possibile gol del vantaggio. gazzetta.it

parma fiorentina sblocca sorensenParma-Fiorentina: diretta e risultato live, parziale 1-0 - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.