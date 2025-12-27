Parma-Fiorentina 1-0 Sorensen decide lo scontro salvezza del Tardini
Dopo la netta vittoria sull'Udinese, nuovo stop per i viola di Vanoli, disperatamente ultimi a quota 9 PARMA - Al Tardini il Parma di Cuesta ritrova i tre punti, vincendo il delicatissimo scontro salvezza contro la Fiorentina. L'1-0 finale in favore dei Ducali porta la firma di Sorensen. Dall'altra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
