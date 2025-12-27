Dopo la netta vittoria sull'Udinese, nuovo stop per i viola di Vanoli, disperatamente ultimi a quota 9 PARMA - Al Tardini il Parma di Cuesta ritrova i tre punti, vincendo il delicatissimo scontro salvezza contro la Fiorentina. L'1-0 finale in favore dei Ducali porta la firma di Sorensen. Dall'altra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Parma-Fiorentina 1-0, Sorensen decide lo scontro salvezza del Tardini

Leggi anche: Parma batte Fiorentina 1-0. Sorensen decide lo scontro salvezza

Leggi anche: Fiorentina ancora ko, decide Sorensen: al Parma lo scontro diretto salvezza

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Fiorentina: convocati e probabili formazioni; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.

Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero - Dopo la brillante vittoria contro l'Udinese, la prima in campionato, non arriva nessuna svolta per la Fiorentina che cade al Tardini. corriere.it