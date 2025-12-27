parma fiorentina 1 0 notte fonda al tardini sorensen fa sprofondare i viola

Firenze, 27 dicembre 2025 - Notte fonda, di nuovo, in casa Fiorentina. I gigliati erano attesi da una vittoria che potesse dare continuità alla prima vittoria in campionato, invece arriva un nuovo stop, gravissimo in ottica classifica. Vince il Parma con un gol di Sorensen in avvio di secondo tempo. Vanoli sceglie la strada della continuità e conferma il blocco squadra che ha vinto nettamente nell'ultimo turno contro l'Udinese. La novità è rappresentata da Viti, che prende il posto dello squalificato Ranieri. Davanti a De Gea trovano così posto Dodo, Comuzzo, Pongracic e lo stesso ex difensore dell'Empoli in una posizione di terzino sinistro molto bloccato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

