Parma-Fiorentina 1-0 LE PAGELLE | Sørensen cuore e corsa Corvi mani d' oro
Ecco le pagelle di Parma-Fiorentina 1-0.Corvi 7,5 - Nel primo tempo non si sporca quasi mai i guanti, la Fiorentina non punge e lui se ne sta tranquillo. Nel secondo ci mette poco per entrare in partita. Prima disinnesca Kean partito in fuorigioco, poi stoppa in grandissimo stile Comuzzo per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il centrocampista danese segna il gol vittoria, il portiere parmigiano para tutto.
