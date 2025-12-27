Parma-Fiorentina 1-0 LE PAGELLE | Sørensen cuore e corsa Corvi mani d' oro

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le pagelle di Parma-Fiorentina 1-0.Corvi 7,5 - Nel primo tempo non si sporca quasi mai i guanti, la Fiorentina non punge e lui se ne sta tranquillo. Nel secondo ci mette poco per entrare in partita. Prima disinnesca Kean partito in fuorigioco, poi stoppa in grandissimo stile Comuzzo per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

parma fiorentina 1 0 le pagelle s248rensen cuore e corsa corvi mani d oro

© Parmatoday.it - Parma-Fiorentina 1-0 LE PAGELLE | Sørensen, cuore e corsa. Corvi, mani d'oro

Leggi anche: Sørensen segna, Corvi para: va al Parma lo scontro salvezza

Leggi anche: Calcio, Parma-Fiorentina 1-0, decide Sørensen

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie A, Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen inguaia nuovamente i viola; Le pagelle di Parma-Fiorentina 1-0: Sorensen MVP, Kean tradisce, Corvi chiude tutto; Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero; SERIE A ENILIVE | PARMA-FIORENTINA 1-0.

parma fiorentina 1 0Parma-Fiorentina 1-0: video, gol e highlights - Decisivo il gol di Sorensen su assist di Pellegrino realizzato all'inizio del secondo tempo. sport.sky.it

parma fiorentina 1 0Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero - Dopo la brillante vittoria contro l'Udinese, la prima in campionato, non arriva nessuna svolta per la Fiorentina che cade al Tardini. msn.com

parma fiorentina 1 0Parma-Fiorentina 1-0 LE PAGELLE | Sørensen, cuore e corsa. Corvi, mani d'oro - Il centrocampista danese segna il gol vittoria, il portiere parmigiano para tutto. parmatoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.