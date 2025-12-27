Termina 1-0 lo scontro diretto in chiave salvezza tra Parma e Fiorentina, gara di apertura della 17esima giornata della Serie A 20252026, dopo la pausa natalizia. Il match al Tardini è stato fisico fin dal primo minuto, con un primo tempo combattuto alla pari e un teso 0-0 nell’intervallo. Nella ripresa, sblocca Oliver Sorensen di testa da fuori area al 48?, su assist di Pellegrino. Un cartellino giallo a testa, prima per Corvi e poi a Pongracic. Il Parma si aggiudica così 3 punti fondamentali nella lotta contro la retrocessione. La Fiorentina, che sembrava essersi scossa dal torpore di inizio campionato con il roboante 5-1 sull’Udinese nell’ultima giornata, torna invece a perdere e non vede l’uscita da un tunnel che ha portato i viola all’ultimo posto solitario in classifica, posizione dalla quale sembrano non riuscire a risollevarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parma-Fiorentina 1-0, la crisi viola continua

Leggi anche: Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: continua la crisi nera dei viola

Leggi anche: Commisso smentisce le ultime notizie sulla cessione della Fiorentina. Ecco cosa sta succedendo: continua la crisi Viola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Fiorentina: convocati e probabili formazioni; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta.

Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero - Dopo la brillante vittoria contro l'Udinese, la prima in campionato, non arriva nessuna svolta per la Fiorentina che cade al Tardini. msn.com