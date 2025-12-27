Parma-Fiorentina 1-0 la crisi viola continua
Termina 1-0 lo scontro diretto in chiave salvezza tra Parma e Fiorentina, gara di apertura della 17esima giornata della Serie A 20252026, dopo la pausa natalizia. Il match al Tardini è stato fisico fin dal primo minuto, con un primo tempo combattuto alla pari e un teso 0-0 nell’intervallo. Nella ripresa, sblocca Oliver Sorensen di testa da fuori area al 48?, su assist di Pellegrino. Un cartellino giallo a testa, prima per Corvi e poi a Pongracic. Il Parma si aggiudica così 3 punti fondamentali nella lotta contro la retrocessione. La Fiorentina, che sembrava essersi scossa dal torpore di inizio campionato con il roboante 5-1 sull’Udinese nell’ultima giornata, torna invece a perdere e non vede l’uscita da un tunnel che ha portato i viola all’ultimo posto solitario in classifica, posizione dalla quale sembrano non riuscire a risollevarsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
