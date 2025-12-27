Parma-Fiorentina 1-0 altra caduta viola | ultimi in classifica e Serie B sempre più vicina

Nel mezzo delle festività natalizie, la Fiorentina cercava a Parma un segnale di continuità, una conferma che la vittoria contro l’Udinese non fosse soltanto una parentesi. Invece, dal Tardini arriva un’altra sconfitta pesante, forse una delle più amare della stagione: il Parma vince 1-0 e lascia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

