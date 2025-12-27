Parma-Fiorentina 1-0 altra caduta viola | ultimi in classifica e Serie B sempre più vicina

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mezzo delle festività natalizie, la Fiorentina cercava a Parma un segnale di continuità, una conferma che la vittoria contro l’Udinese non fosse soltanto una parentesi. Invece, dal Tardini arriva un’altra sconfitta pesante, forse una delle più amare della stagione: il Parma vince 1-0 e lascia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Atalanta Fiorentina 2-0: prima vittoria per Palladino in Serie A, Viola ancora KO e sempre ultimi. Come è andata

Leggi anche: La Fiorentina cade a Parma: viola sempre più giù

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Fiorentina, l'incubo continua: la squadra di Vanoli va ko al Tardini; Probabili Formazioni Parma vs Fiorentina Serie A: Infortuni, Quote e Dove Guardare La Partita.

parma fiorentina 1 0Fiorentina, tifosi furiosi. Perde a Parma 1-0: "Presuntuosi dopo l'Udinese" - Decima sconfitta in campionato per la Viola, gli uomini di Vanoli battuti al Tardini: decide un gol di Sørensen in avvio di rirpesa ... corrieredellosport.it

parma fiorentina 1 0Calcio, Parma-Fiorentina 1-0, decide Sørensen - (askanews) – Il Parma si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza contro la Fiorentina, imponendosi per 1- msn.com

parma fiorentina 1 0Parma-Fiorentina 1-0, di nuovo notte fonda per i viola: decide il gol di Sorensen, Vanoli torna a rischio esonero - Dopo la brillante vittoria contro l'Udinese, la prima in campionato, non arriva nessuna svolta per la Fiorentina che cade al Tardini. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.