parla la first daughter laura mattarella un dovere e un onore

AGI - Stare vicino al padre, Sergio Mattarella, "a volte accanto, altre un passo indietro", l'ha sempre considerato "un dovere e un onore", anche se la madre - Marisa Chiazzese, consorte del Capo dello Stato deceduta nel 2012, per le conseguenze di un tumore -, "avrebbe svolto questo ruolo certamente meglio". Ad ammetterlo, in una inconsueta intervista per l' edizione italiana di Vogue di gennaio 2026, è Laura Mattarella, dal 2015 'First Daughter' della Repubblica Italiana. Di lei si conoscono soprattutto la grande riservatezza e lo stile sobrio, mai fuori luogo, che ha immancabilmente contraddistinto le sue 'uscite' pubbliche, nei viaggi istituzionali e negli eventi ufficiali. 🔗 Leggi su Agi.it

