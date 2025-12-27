Parla la ' first daughter' Laura Mattarella un dovere e un onore

Laura Mattarella, figlia del presidente Sergio Mattarella, descrive il suo ruolo al fianco del padre come un dovere e un onore. Ricorda di aver spesso scelto di essere presente, talvolta accanto, altre volte a distanza, con rispetto e umiltà. La perdita della madre, Marisa Chiazzese, nel 2012, ha segnato profondamente la sua vita, rafforzando il senso di responsabilità verso la famiglia e il Paese.

AGI - Stare vicino al padre, Sergio Mattarella, "a volte accanto, altre un passo indietro", l'ha sempre considerato "un dovere e un onore", anche se la madre - Marisa Chiazzese, consorte del Capo dello Stato deceduta nel 2012, per le conseguenze di un tumore -, "avrebbe svolto questo ruolo certamente meglio". Ad ammetterlo, in una inconsueta intervista per l' edizione italiana di Vogue di gennaio 2026, è Laura Mattarella, dal 2015 'First Daughter' della Repubblica Italiana. Di lei si conoscono soprattutto la grande riservatezza e lo stile sobrio, mai fuori luogo, che ha immancabilmente contraddistinto le sue 'uscite' pubbliche, nei viaggi istituzionali e negli eventi ufficiali. 🔗 Leggi su Agi.it

