"Credo fermamente che disputeremo un ottimo girone di ritorno": il centrocampista Barbera (nella foto), guarda al 2026 con ottimismo. Il successo di Trestina è stato fondamentale per mettere fine, almeno questa è la speranza al periodo nero vissuto dalla squadra. "Abbiamo passato due mesi difficili – ha detto a Gazzetta di Siena –, a secco di vittorie. Ma anche contro le squadre di alta classifica, la prestazione non è mancata. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create e nel calcio, se non fai gol alla fine lo prendi e esci dal campo sconfitto, al massimo con un punto. Pur demoralizzati, sapevamo che la strada era tracciata e consapevoli che andando avanti, sempre sostenuti dal mister, la vittoria, prima o poi sarebbe arrivata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Parla il centrocampista Barbera. "Abbiamo pagato due mesi complicati. Credo che il girone di ritorno sarà ottimo»

