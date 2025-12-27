N O OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA Genere: commedia nera, thriller??? Regia: Park Chan-wook. Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Cha Seung-won “La mia famiglia a Taipei”: la clip del film X Leggi anche › “Vita privata”: la recensione del film con Jodie Foster You Man-su è padre e marito perfetto. L’autore di Oldboy e Lady Vendetta ce lo presenta durante un barbecue in famiglia. Due golden retriever completano il quadro. Ma il suo stile di vita sta per cambiare: i nuovi proprietari della cartiera per cui lavora sono tagliatori di teste, nemmeno la sua si salverà. Lee Byung-hun nel film “No Other Choice – Non c’e? altra scelta”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Park Chan-wook ci racconta la parabola di un uomo ordinario “costretto” a diventare un assassino

Leggi anche: No Other Choice - Non c'è altra scelta, il trailer ufficiale del film di Park Chan-wook

Leggi anche: Jim Jarmush e Park Chan-wook guidano i film di Lucky Red del 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

No Other Choice: la satira di Park Chan-wook sul lavoro; Cinema, non solo kolossal: i consigli per i film di Natale; Circuito Cinema Genova: due titoli in più per festeggiare Capodanno 2026 con film e brindisi a mezzanotte; Programmazione Cinema Il Nuovo - Astoria dal 24 Dicembre a 1 Gennaio.

Park Chan-wook rivela l'unica ragione per cui ha impiegato 20 anni a girare la sua nuova commedia nera - Il regista è arrivato alla Mostra di Venezia dove ha presentato il suo nuovo film, una commedia nera intitolata No Other Choice L'ultimo film di Park Chan- movieplayer.it

“No Other Choice”: la satira di Park Chan-wook sul lavoro - wook, No Other Choice, trasforma la disperazione di un uomo in satira sociale e riflessione sul lavoro, sul senso di sé e sulla modernità. libreriamo.it