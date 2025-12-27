Park Chan-wook ci racconta la parabola di un uomo ordinario costretto a diventare un assassino
N O OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA Genere: commedia nera, thriller??? Regia: Park Chan-wook. Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Cha Seung-won “La mia famiglia a Taipei”: la clip del film X Leggi anche › “Vita privata”: la recensione del film con Jodie Foster You Man-su è padre e marito perfetto. L’autore di Oldboy e Lady Vendetta ce lo presenta durante un barbecue in famiglia. Due golden retriever completano il quadro. Ma il suo stile di vita sta per cambiare: i nuovi proprietari della cartiera per cui lavora sono tagliatori di teste, nemmeno la sua si salverà. Lee Byung-hun nel film “No Other Choice – Non c’e? altra scelta”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
