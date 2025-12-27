Parcheggi pieni ristoranti affollati Assalto dei turisti al mare d’inverno

Parcheggi sul lungomare pieni; turisti a passeggio con il cane in spiaggia; affollati i ristoranti degli stabilimenti balneari. "Uno scenario estivo, sembrava di essere a Ferragosto. Tanta gente, in spiaggia con il cappotto", esclama Giuseppe Carli, presidente dell’associazione balneari di Porto Garibaldi, titolare del bagno Astor. "Faccio i complimenti ai miei colleghi che hanno deciso, magari con un po’ di coraggio, di tenere aperto. Hanno dato un bel segnale", aggiunge. Anche se svela di essere rimasto chiuso. "Dopo la tirata fatta nel corso della stagione, d’estate. Ci vuole un po’ di riposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

