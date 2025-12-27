Paperdi Juvecaserta ultima gara del 2025 al PalaTrincone | c' è il derby con Casoria
Coincide con un derby l’ultima partita del 2025 della Paperdi Juvecaserta 2021: sarà, infatti, la PSA Casoria ad ospitare la formazione bianconera alle 18 di domani, domenica, per l’ultimo turno di andata del campionato di serie B nazionale. Il confronto, d’intesa tra le due società, è stato. 🔗 Leggi su Today.it
