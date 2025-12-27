Paperdi Juvecaserta ultima gara del 2025 al PalaTrincone | c' è il derby con Casoria

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coincide con un derby l’ultima partita del 2025 della Paperdi Juvecaserta 2021: sarà, infatti, la PSA Casoria ad ospitare la formazione bianconera alle 18 di domani, domenica, per l’ultimo turno di andata del campionato di serie B nazionale. Il confronto, d’intesa tra le due società, è stato. 🔗 Leggi su Today.it

paperdi juvecaserta ultima gara del 2025 al palatrincone c 232 il derby con casoria

© Today.it - Paperdi Juvecaserta, ultima gara del 2025 al PalaTrincone: c'è il derby con Casoria

Leggi anche: Juvecaserta, la sfida con Sant'Antimo si gioca al PalaTrincone

Leggi anche: Paperdi Juvecaserta, domani ultimo impegno del 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Juvecaserta sbanca il Palacattani di Faenza con una grande prova; LNP Serie B Nazionale Girone B – Torna ad una vittoria “sofferta” la Paperdì Juvecaserta; Penultimo turno del girone d'andata, La Juvecaserta sfida Tema Sinergie; LNP Serie B Nazionale Girone B – (VIDEO) Che Paperdì Juvecaserta!!!.

paperdi juvecaserta ultima garaPaperdi Juvecaserta, ultima gara del 2025 al PalaTrincone: c'è il derby con Casoria - Coincide con un derby l’ultima partita del 2025 della Paperdi Juvecaserta 2021: sarà, infatti, la PSA Casoria ad ospitare la formazione bianconera alle 18 di domani, domenica, per l’ultimo turno di an ... casertanews.it

paperdi juvecaserta ultima garaSerie B – Caserta si sveglia nella ripresa e batte Loreto Pesaro - L’ultima gara interna del 2025 per la Paperdi Juvecaserta coincide con il tredicesimo successo stagionale venuto al termine di una partita più complicata ... basketinside.com

Paperdi Juvecaserta chiude il 2025 in casa con una vittoria sofferta - 76 i marchigiani in una gara complicata, nonostante le numerose assenze e un infortunio di fine partita ... casertaweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.