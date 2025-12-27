paperdi juvecaserta domani ultimo impegno del 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Coincide con un derby l’ultima partita del 2025 della Paperdi Juvecaserta 2021: sarà, infatti, la PSA Casoria ad ospitare la formazione bianconera alle 18:00 di domani, domenica, per l’ultimo turno di andata del campionato di serie B nazionale. Il confronto, d’intesa tra le due società, è stato trasferito dal palasport di Casalnuovo al Palatrincone di Monterusciello al fine di poter usufruire di un impianto in grado di accogliere un maggior numero di sostenitori. Coach Lino Lardo, analizzando il confronto con i napoletani, premette che trattandosi di « un derby è una partita molto sentita da tutte e due le squadre e, poi, dobbiamo sottolineare che viene al termine della settimana delle feste natalizie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

