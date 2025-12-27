Palinsesti TV dal 4 al 10 gennaio 2026 | fiction show e grandi ritorni nella prima settimana del nuovo anno

Il nuovo anno televisivo parte subito forte. Dal 4 al 10 gennaio 2026 le principali reti generaliste schierano fiction attesissime, show di punta e prime visioni cinematografiche, dando ufficialmente il via alla nuova stagione invernale. Rai e Mediaset si sfidano con i loro titoli più forti, mentre La7, Tv8 e Nove completano l’offerta con informazione, intrattenimento e cinema per tutti i gusti. Rai 1 D: Prima di Noi (15) new L: Vincenzo Salemme: Ogni Promessa è Debito M: Affari Tuoi: Lotteria Italia M: Purché Finisca Bene: Tempi Supplementari 1ªTv G: Don Matteo 15 (110) new V: Tali e Quali (14) new S: The Voice Kids (16) new Rai 2 D: Mamma Qui Comando Io L: Il Collegio M: Genitori in Trappola M: Sci Alpino + La Nuova DS (22:10) G: Ore 14 Sera V: Togo: Una Grande Amicizia S: FBI (1422) + FBI: International (2022) 1ªTv Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Io Sono Farah 1ªTv M: Barbie 1ªTv M: A Testa Alta: Il Coraggio di Una Donna (13) new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: La Ruota dei Campioni S: C’è Posta per Te (19) new Italia 1 D: Forrest Gump L: Il Grande Giorno M: Mamma, Ho Riperso l’Aereo M: – G: Harry Potter e l’Ordine della Fenice V: Harry Potter e il Principe Mezzosangue S: Shrek e Vissero Felici e Contenti Rai 3 D: Report L: Il Ragazzo e l’Airone 1ªTv M: – M: Chi l’ha Visto? G: – V: – S: La Città Ideale Rete 4 D: Zona Bianca L: Quarta Repubblica M: Assassinio sul Nilo M: – G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: – La7 D: Una Giornata Particolare L: – M: Serendipity: Quando l’Amore è Magia M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: L’Ultimo Lupo L: The Sentinel M: Senti Chi Parla Adesso M: The Millionaire G: L’Amore Secondo Dan V: Master & Commander S: Agente 007: Bersaglio Mobile Tv8 D: La Bella e la Bestia L: I Tre Moschettieri: Milady 1ªTv M: Un Natale da Favola M: Quattro Matrimoni e Un Funerale G: La Maschera di Zorro V: – S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa: Il Meglio L: Cash or Trash: Il Natale dei Tesori M: Attacco al Potere 2 M: Little Big Italy R G: Natale a Pemberley Manor 1ªTv V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Lezioni Private Legenda 1ªTv = prima visione new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica Ildettaglio completo delle variazioni di palinsesto è disponibile a pagina 2. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

