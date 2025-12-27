Palermo una città nel degrado | la chiusura dei locali non è una soluzione efficace al problema
Riflessioni sull’efficacia delle chiusure dei locali ai fini del contrasto al degrado e alla delinquenza. Desidero sottoporre all'attenzione del questore alcune riflessioni in merito ai provvedimenti di chiusura temporanea dei locali pubblici situati nel territorio cittadino, adottati con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Di Marco (Pd) sul problema trasporto disabili per il Don Orione: "Una risoluzione in consiglio regionale per trovare una soluzione"
Leggi anche: Una cittadina: "Degrado nel quadrilatero centrale della città con gente ubriaca e che si droga"
"Palermo una città nel degrado: la chiusura dei locali non è una soluzione efficace al problema" - Riflessioni sull’efficacia delle chiusure dei locali ai fini del contrasto al degrado e alla delinquenza. palermotoday.it
Gli auguri di Natale alla città da parte dell’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.