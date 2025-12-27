Palermo-Padova 1-0 le pagelle | Ranocchia dà qualità Palumbo in costante crescita
Con un po' di sofferenza, il Palermo ha ottenuto un successo prezioso per la classifica: Pohjanpalo regala tre punti fondamentali contro il Padova al Barbera. Prestazione positiva del reparto difensivo, nonostante l'emergenza. Ranocchia ha corso e orchestrato bene la manovra, Palumbo conferma la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: Palumbo e Ranocchia deludono, serata difficile per Pierozzi
Leggi anche: Spezia-Palermo 1-2, le pagelle: Peda è un muro, Palumbo offre giocate di qualità
Palermo-Padova, il pallone racconta grandi sfide e quel gol di Brunori che passò alla storia; Serie B, Palermo-Padova: le probabili formazioni delle due squadre, le ultime news della 18ª giornata; Palermo-Padova, Inzaghi deve fare i conti con le assenze in difesa: le probabili formazioni; Palermo-Padova, le probabili formazioni: emergenza in difesa, Gyasi pronto a destra.
Palermo-Padova 1-0, Osti: «Soddisfatto dei 33 punti. Brunori? Accetteremo la sua scelta» - 0, le parole di Carlo Osti dalla sala stampa del Renzo Barbera: bilancio del girone d’andata e futuro di Brunori. ilovepalermocalcio.com
Palermo-Padova 1-0. Le pagelle del match - Ultima dell’anno davanti al proprio pubblico per gli uomini di Pippo Inzaghi. ilovepalermocalcio.com
Al Palermo basta Pohjanpalo, col Padova finisce 1-0 - 506 spettatori presenti allo stadio Renzo Barbera il Palermo torna alla vittoria contro un buon Padova nella diciottesima giornata di Serie B, ultimo turno del ... msn.com
Palermo - Padova webcronaca dalle ore 17:15 https://www.padovacalcio.it/match/palermo-vs-padova/ PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 72 Veroli. In panc - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.