Con un po' di sofferenza, il Palermo ha ottenuto un successo prezioso per la classifica: Pohjanpalo regala tre punti fondamentali contro il Padova al Barbera. Prestazione positiva del reparto difensivo, nonostante l'emergenza. Ranocchia ha corso e orchestrato bene la manovra, Palumbo conferma la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Palermo-Padova 1-0, le pagelle: Ranocchia dà qualità, Palumbo in costante crescita

Leggi anche: Juve Stabia-Palermo 1-0, le pagelle: Palumbo e Ranocchia deludono, serata difficile per Pierozzi

Leggi anche: Spezia-Palermo 1-2, le pagelle: Peda è un muro, Palumbo offre giocate di qualità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Palermo-Padova, il pallone racconta grandi sfide e quel gol di Brunori che passò alla storia; Serie B, Palermo-Padova: le probabili formazioni delle due squadre, le ultime news della 18ª giornata; Palermo-Padova, Inzaghi deve fare i conti con le assenze in difesa: le probabili formazioni; Palermo-Padova, le probabili formazioni: emergenza in difesa, Gyasi pronto a destra.

Palermo-Padova 1-0, Osti: «Soddisfatto dei 33 punti. Brunori? Accetteremo la sua scelta» - 0, le parole di Carlo Osti dalla sala stampa del Renzo Barbera: bilancio del girone d’andata e futuro di Brunori. ilovepalermocalcio.com