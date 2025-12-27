Palazzo Madama approva il ddl sulla Corte dei Conti è legge

L'Aula del Senato, tra le proteste delle opposizioni, ha approvato in via definitiva il ddl sulla riforma della Corte dei conti. I si' sono stati 93, 51 i voti contrari, 5 gli astenuti. Dopo la votazione, che chiude i lavori del Senato fino alla ripresa a gennaio dopo le festività, il presidente Ignazio La Russa, ha salutato i senatori facendo gli "auguri di buone feste" e con l'augurio "di iniziare l'anno nel migliore dei modi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

