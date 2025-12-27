Palazzo Madama approva il ddl sulla Corte dei Conti è legge

L'Aula del Senato, tra le proteste delle opposizioni, ha approvato in via definitiva il ddl sulla riforma della Corte dei conti. I si' sono stati 93, 51 i voti contrari, 5 gli astenuti. Dopo la votazione, che chiude i lavori del Senato fino alla ripresa a gennaio dopo le festività, il presidente Ignazio La Russa, ha salutato i senatori facendo gli "auguri di buone feste" e con l'augurio "di iniziare l'anno nel migliore dei modi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Palazzo Madama approva il ddl sulla Corte dei Conti, è legge Leggi anche: Il Senato approva ddl sulla Corte dei Conti: è legge Leggi anche: Il Senato approva il ddl Corte Conti: è legge La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati; Testo blindato | La manovra arriva finalmente nell’aula Senato; Ddl Bilancio, il testo approvato in commissione; Ddl bilancio: il Consiglio dei ministri approva la Nota di variazione. Palazzo Madama approva il ddl sulla Corte dei Conti, è legge - L'Aula del Senato, tra le proteste delle opposizioni, ha approvato in via definitiva il ddl sulla riforma della Corte dei conti. iltempo.it

Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. tg24.sky.it

Il Senato approva il ddl sulla Corte dei Conti, è legge - Con 93 voti favorevoli, 51 contrari e 5 astensioni, l’Aula di Palazzo Madama ha dato l’ok definitivo ... italpress.com

Un premio che ci riempie di orgoglio Venerdì 12 Dicembre il Giardino Monumentale di Valsanzibio ha ricevuto presso la prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, a Roma il prestigioso Premio “Ambasciatori d’Eccellenza | 100 Ambasciatori Nazionali”, un - facebook.com facebook

Roma, per Natale «La Madonna Albani» di Barocci incanta Palazzo Madama - Il Giornale dell'Arte x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.