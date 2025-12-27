Palazzetto di Colle dell’Ara l’assessore Pantalone ai gestori | Struttura in stato di abbandono serve un cambio di passo
Nuova presa di posizione del Comune di Chieti sullo stato del Pala Colle dell’Ara. In una nota ufficiale indirizzata ai gestori dell’impianto – Magic Basket Chieti e Città di Chieti – l’assessore allo Sport Manuel Pantalone richiama l’attenzione sulle «numerose segnalazioni» ricevute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
