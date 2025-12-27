Palazzetto di Colle dell’Ara Formichetti Magic Basket | Danni preesistenti il Comune era informato
Dopo le dure accuse mosse dal consigliere comunale di Chieti Viva, Giampiero Riccardo, sullo stato di degrado del palazzetto dello sport di Colle dell’Ara, arriva la replica di Maurizio Formichetti, presidente del Magic Basket Chieti, attuale gestore della struttura insieme alla società Città di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
