Pagliara dei Marsi risorge con Lara | è la prima nascita in 30 anni
Dopo quasi 30 anni senza nascite, una bambina riporta la vita nel piccolo borgo abruzzese evidenziando le criticità della crisi demografica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In Pagliara dei Marsi, a small village in Italy’s Abruzzo region, cats greatly outnumber people. Since March, the village has been filled with joy as Lara Bussi Trabucco, the first baby born there in nearly 30 years, arrived. At nine months old, she has become the - facebook.com facebook
