Pagliara dei Marsi risorge con Lara | è la prima nascita in 30 anni

27 dic 2025

Dopo quasi 30 anni senza nascite, una bambina riporta la vita nel piccolo borgo abruzzese evidenziando le criticità della crisi demografica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

