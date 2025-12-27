Pagliara dei Marsi il borgo finito sul Guardian perché dopo 30 anni è nata una bimba | Già famosa a 9 mesi
A Pagliara dei Marsi, antico borgo rurale in Abruzzo, è nata una bambina, la prima dopo quasi 30 anni. La mamma: "Persone che non sapevano nemmeno dell'esistenza del paese sono venute qui solo perché avevano sentito parlare di Lara”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In Pagliara dei Marsi, a small village in Italy’s Abruzzo region, cats greatly outnumber people. Since March, the village has been filled with joy as Lara Bussi Trabucco, the first baby born there in nearly 30 years, arrived. At nine months old, she has become the - facebook.com facebook
