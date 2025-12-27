Pagelle superG Livigno 2025 |

PAGELLE SUPERG LIVIGNO 2025. Sabato 27 dicembre MARCO SCHWARZ 9: dopo il successo in gigante in Alta Badia, replica a Livigno con una prestazione davvero eccellente. Pennella lungo tutto il corso della discesa sulla Tagliede-Li Zeta e nella parte finale fa il vuoto. Un atleta ritrovato. Il polivalente per eccellenza è tornato. ALEXIS MONNEY 8: lo svizzero ce l'ha messa tutta per strappare il successo a Schwarz, ma si è fermato a 20 centesimi dall'austriaco. Paga un tratto centrale nel quale ha cercato un po' troppo l'anticipo delle curve per prendersi spazio invece di far filare gli sci. Lo fa nel tratto conclusivo, e quasi completa la rimonta.

Schwarz vince il primo SuperG di Livigno in Coppa. Odermatt e Paris fuori dal podio - Sulla Li Zeta la prima volta della Coppa del Mondo di sci nella località dell'Alta Valtellina, che sarà sede delle gare di snowboard e freestyle ai Giochi Olimpici. gazzetta.it

LIVE Sci alpino, SuperG Livigno 2025 in DIRETTA: colpaccio Schwarz, Paris sfiora il podio! Classifica cortissima - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 10. oasport.it

Sci, Sofia Goggia vince il SuperG in Val d’Isere: 27esimo successo in Coppa del Mondo https://www.firenzepost.it/2025/12/21/sci-sofia-goggia-vince-il-superg-in-val-disere-27esimo-successo-in-coppa-del-mondo/ Cronaca, Sport, Top News, Sofia Goggia, sup - facebook.com facebook

