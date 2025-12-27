Pagelle Pisa Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

di Marco Baridon Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi) – Pagelle Pisa Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526 TOP: Thuram, Kalulu, Locatelli FLOP: Cambiaso, Openda VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Pisa Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Leggi anche: Pagelle Juve Milan: TOP E FLOP dopo il primo tempo Leggi anche: Pagelle Como Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Le pagelle degli arbitri: 5 ai pasticci di Pairetto. Sozza 7, fa giocare Juve-Roma; Juventus-Roma 2-1, pagelle e tabellino: Openda promosso, Conceicao e Yildiz scatenati, Cambiaso prezioso, Svilar para di tutto, Dybala spento; Cagliari-Pisa 2-2, pagelle: Kiliçsoy super alla prima da titolare. Male Mina; Pisa-Juve, la probabile formazione di Spalletti. Pagelle Juventus 2025, top e flop: in testa Chico e Yildiz, male male Vlahovic - Le pagelle della Juventus per il 2025, tutti i voti tra top e flop: Yildiz e Conceicao comandano, bocciato Vlahovic. juvelive.it

Juventus-Cagliari 2-1, le pagelle: Yildiz magico (8), Vlahovic disperato (5,5). Kalulu fa tutto (6,5) - Vantaggio dei sardi con Esposito, poi ci pensa Yildiz, con una doppietta a regalare i tre punti alla squadra di ... leggo.it

PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0: Yildiz illumina, David timbra e Zhegrova floppa - it: i bianconeri vincono con il solito Yildiz a illuminare, ma i gol arrivano da McKennie e David La Juventus risponde nel migliore ... calciomercato.it

Pagelle Cagliari-Pisa: Moreo, freddezza e tempismo https://www.calciomagazine.net/pagelle-cagliari-pisa-21-dicembre-2025-237081.html_unique_id=694b3cca641a8 - facebook.com facebook

Cagliari-Pisa, le pagelle rossoblù: la prima volta di Folorunsho e Kiliçsoy x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.