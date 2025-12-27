PAGELLE GIGANTE SEMMERING 2025. Julia Scheib 10: in questo momento è la gigantista più forte. Sfrutta perfettamente l’occasione dell’uscita di Alice Robinson nella prima manche e trionfa davanti ai suoi tifosi. Una stagione finora da sogno, dove è riuscita a conquistare ben tre vittorie. Un successo che vale anche doppio, visto che la proietta in testa alla classifica di specialità. Camille Rast 8: una bella seconda manche dove recupera tre posizioni e conquista il suo secondo podio della carriera tra le porte larghe. Un risultato che deve darle grande fiducia in vista dello slalom di domani. Intanto è anche terza nella classifica generale di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle gigante Semmering 2025: Scheib la miglior gigantista. Conferma Della Mea, Goggia soddisfatta

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: duello Robinson-Scheib, Goggia e Della Mea per stupire

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pagelle gigante Alta Badia 2025: Schwarz torna al vertice in gigante, delude Odermatt. Italiani in sordina; Pagelle discesa Val d’Isere 2025: Sofia Goggia rischia troppo per essere la più veloce? Impressiona la solidità di Vonn; Sci alpino, i promossi e bocciati tra Val Gardena, Val d’Isere e Alta Badia. Goggia c’è, Kristoffersen no; Pagelle superG Val d’Isere 2025: Sofia Goggia saggia, ora persegua questa filosofia; ansia da prestazione per Pirovano.

Pagelle gigante Semmering 2025: Scheib la miglior gigantista. Conferma Della Mea, Goggia soddisfatta - Sfrutta perfettamente l’occasione dell’uscita di Alice Robinson nella prima manche e trionfa davanti ai suoi tifosi. oasport.it