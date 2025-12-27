La Polizia di Padova ha identificato e denunciato in stato di libertà al tribunale per i minorenni di Venezia, tre minorenni che lo scorso 7 ottobre, in via armistizio, a bordo di un'auto rubata un paio di ore prima, avevano investito un 35enne a bordo del suo scooter e avevano sfondato una vetrina di un negozio sulla stessa strada. Il 35enne, ricoverato presso l'ospedale cittadino, aveva riportao diverse fratture e traumi, dichiarati guaribili in 60 giorni. L chiamata fatta da alcuni passanti la sera del 7 ottobre scorso alla centrale operativa della questura, riferiva di una 'spaccata' fatta ad un negozio di via Armistizio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Padova: rubano auto e investono 35enne in scooter, fermati 3 minori

