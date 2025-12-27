Ottocento appassionati di auto e moto d' epoca impegnati in un ricco programma 2026 del club motoristico
Dopo aver festeggiato nel 2025 il trentennale della costituzione, l'Hermitage Veteran Engine Club di Forlì, l'associazione di appassionati di auto e moto d'epoca, legato all'Asi (Automotoclub Storico Italiano), si prepara al nuovo anno con un significativo calendario di eventi. In particolare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Natale in auto e moto d'epoca: un raduno tra tutti gli appassionati di veicoli storici
Leggi anche: Auto d’epoca e moto americane. Club Cno protagonista a Bologna
La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.
Auguri di cuore a tutti gli amici e agli appassionati della storia Laverda. Piergiorgio Laverda - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.