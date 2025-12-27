Ottocento appassionati di auto e moto d' epoca impegnati in un ricco programma 2026 del club motoristico

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver festeggiato nel 2025 il trentennale della costituzione, l'Hermitage Veteran Engine Club di Forlì, l'associazione di appassionati di auto e moto d'epoca, legato all'Asi (Automotoclub Storico Italiano), si prepara al nuovo anno con un significativo calendario di eventi. In particolare. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Natale in auto e moto d'epoca: un raduno tra tutti gli appassionati di veicoli storici

Leggi anche: Auto d’epoca e moto americane. Club Cno protagonista a Bologna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.