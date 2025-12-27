Ottocento appassionati di auto e moto d' epoca impegnati in un ricco programma 2026 del club motoristico
Dopo aver festeggiato nel 2025 il trentennale della costituzione, l'Hermitage Veteran Engine Club di Forlì, l'associazione di appassionati di auto e moto d'epoca, legato all'Asi (Automotoclub Storico Italiano), si prepara al nuovo anno con un significativo calendario di eventi. In particolare. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Ottocento appassionati di auto e moto d'epoca impegnati in un ricco programma 2026 del club motoristico
Leggi anche: Natale in auto e moto d'epoca: un raduno tra tutti gli appassionati di veicoli storici
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
Ottocento appassionati di auto e moto d'epoca impegnati in un ricco programma 2026 del club motoristico.
Degustazione della Vigilia di Natale a Mugliano con appassionati del Vino provenienti da Napoli. Buone Feste!!! - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.