Una vera e propria cellula stabilmente radicata in Italia, che attraverso delle associazioni “benefiche” sostenevano direttamente Hamas, considerata un’organizzazione terroristica, responsabile delle stragi del 7 ottobre 2023 in Israele. Mohammad Hannoun, il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, arrestato poche ore fa, è accusato di essere tra i vertici della stessa Hamas. Hannoun da un lato partecipava alle numerose manifestazioni nel nostro Paese a sostegno del popolo di Gaza assediato dalla guerra. Dall’altro partecipava all’estero a riunioni operative dell’organizzazione, e manteneva contatti con mezza Europa. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Otto milioni di euro dall’Italia per i terroristi di Hamas, le finte associazioni benefiche, i contatti: tutti i dettagli dell’operazione Domino

Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni benefiche, 9 arresti

Finanziavano Hamas con associazioni benefiche: arrestato anche il presidente dei palestinesi in Italia Mohammed Hannoun

