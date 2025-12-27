Proseguono gli interventi di potenziamento e riqualificazione dell’ospedale di Assisi in occasione del Giubileo, realizzati grazie ai fondi stanziati dal Governo nazionale, gestiti dalla Regione Umbria e affidati all’Usl Umbria 1 per la loro attuazione. Nei giorni scorsi sono stati installati 12. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Ospedale di Assisi, nuovi strumenti e dotazioni per la struttura sanitaria

Leggi anche: Campi Bisenzio, cadavere in un baule: fratelli della vittima portati in struttura sanitaria, la madre grave in ospedale

Leggi anche: Nuovo ospedale, Forte: "Un altro ‘caso policlinico’, una struttura sanitaria su cui fare campagna elettorale"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ospedale di Assisi, riqualificata l'area verde - L'area verde che abbraccia l'ospedale di Assisi ha ritrovato nuova vita grazie a un significativo intervento di riqualificazione, pensato per rendere più accogliente e armonioso lo spazio che ... ansa.it

Ospedale di Assisi, riqualificata l’area verde: potenziati i servizi - L’area verde che abbraccia l’ospedale di Assisi ha ritrovato nuova vita grazie a un significativo intervento di riqualificazione, pensato per rendere più accogliente e armonioso lo spazio che ... ilmessaggero.it

Ospedale di Assisi, lo spazio Centro Donna arricchito di foto d'autore: la maternità e il miracolo della vita - facebook.com facebook