Oro sopra i 4.500 dollari l’oncia dopo la crisi in Venezuela la crescita continua nel 2026
Tra nuovi tagli dei tassi, tensioni geopolitiche e una sfiducia verso gli asset tradizionali, la corsa ai beni rifugio si è trasformata in un rally storico. Il protagonista indiscusso del 2025 è stato l’ oro, che giorno dopo giorno polverizza record che sembravano irraggiungibili. I futures con consegna a febbraio hanno toccato ieri quota 4.583,20 dollari l’oncia, un livello che porta il guadagno dall’inizio dell’anno a superare il 72%. Si tratta della migliore performance annuale dal lontano 1979, quando la crisi petrolifera e l’inflazione galoppante spinsero gli investitori tra le braccia del metallo giallo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Il prezzo dell’oro non arresta la sua corsa: vicino ai 4.500 dollari l’oncia
Leggi anche: Nuovo record per l’oro sopra i 4.500 dollari
Wall Street chiude in rialzo dopo il Pil Usa sopra le attese. Milano arriva a Natale sui massimi; L’oro vola oltre i 4500 dollari; Un altro record per l'oro, sopra i 4.500 dollari l'oncia; Oro sopra i 4.500 dollari in Asia sull'onda del taglio dei tassi Usa.
Oro sopra i 4.500 dollari l’oncia dopo la crisi in Venezuela, la crescita continua nel 2026 - dollarizzazione spingono oro e argento su nuovi record. quifinanza.it
I prezzi dell’oro scendono sotto i 4.500 dollari l’oncia per prese di profitto - 500 dollari l’oncia per la prima volta mercoledì, estendendo un rally storico mentre gli investitori cercavano beni rifugio in mezzo a crescenti ... it.investing.com
Oro, non si ferma la corsa dei record: nuovo massimo storico a 4.556 dollari - Mentre la corsa dell’oro continua a non fermarsi, Wall Street ha chiuso la seduta dell’ultimo giorno della settimana piatta con l’S&P 500 che invece ha terminato gli ... ilmessaggero.it
Metalli preziosi in corsa: argento sopra i 75 dollari, nuovi record anche per oro e platino • Preziosi in rally storico: argento supera i 75$ per oncia, oro e platino segnano nuovi record spinti da speculazioni, attese di tagli dei tassi USA e tensioni … x.com
L'argento sale per la prima volta sopra i 75 dollari all'oncia. Massimo storico anche per l'oro. Sono le conseguenze dell'incertezza economica e geopolitica. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.