Oro sopra i 4.500 dollari l’oncia dopo la crisi in Venezuela la crescita continua nel 2026

Tra nuovi tagli dei tassi, tensioni geopolitiche e una sfiducia verso gli asset tradizionali, la corsa ai beni rifugio si è trasformata in un rally storico. Il protagonista indiscusso del 2025 è stato l’ oro, che giorno dopo giorno polverizza record che sembravano irraggiungibili. I futures con consegna a febbraio hanno toccato ieri quota 4.583,20 dollari l’oncia, un livello che porta il guadagno dall’inizio dell’anno a superare il 72%. Si tratta della migliore performance annuale dal lontano 1979, quando la crisi petrolifera e l’inflazione galoppante spinsero gli investitori tra le braccia del metallo giallo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

