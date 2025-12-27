Organizzazione degli eventi Nel 2026 serve un cambio di passo
"Anche quest’anno è stata fatta una programmazione del Natale orientata verso i pratesi e i residenti della provincia. A noi, invece, piacerebbe l’organizzazione di manifestazioni importanti, in grado di richiamare turisti da ogni parte della Toscana e d’Italia. Al pari o superiori per importanza ad altre città della regione, capaci di attrarre turisti da fuori provincia e Toscana". E’ il punto di vista di Federalberghi Prato che fa il punto sull’organizzazione degli eventi natalizi in città. Un intervento che non vuole andare a mettere in discussione quanto avvenuto quest’anno, bensì rappresentare uno stimolo verso il 2026, anno in cui si auspica un rilancio turistico della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
