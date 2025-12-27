Il giornalista Franco Ordine è stato intervistato da Stefano Bressi in Esclusiva per Pianeta Milan: mercato, società e non solo. Ecco tutte le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine in Esclusiva a Pianeta Milan: “Mercato? Ecco la realtà. Mi aspetto che Cardinale …”

Leggi anche: Del Piero: “Juve e Milan attrezzate per tutto, ecco che partita mi aspetto”

Leggi anche: Juventus-Milan, Del Piero: “Ecco che tipo di partita mi aspetto”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ordine sul mercato del Milan: “Spesa che può essere pari a zero. Se si chiude con Fullkrug e Disasi …”; Ordine: “Milan, limiti di rosa. Se il club dovesse denunciare la mancanza di risorse finanziarie …”; Ordine: “Supercoppa? È una fortuna che il Milan sia uscito dalla semifinale. Ecco perchè”; Ordine chiaro: “Al Milan conviene uscire subito in Supercoppa”. Poi l’avviso su Fullkrug.

Ordine: "Jimenez tre volte in ritardo agli allenamenti, Allegri l'ha mandato al Milan Futuro" - it, il giornalista Franco Ordine ha detto la sua sulla costruzione del Milan e ha pure rivelato un retroscena riguardante un giocatore, il laterale ... tuttomercatoweb.com

Ordine: "Ci sono 998 motivi per ritenere Milan-Como in Australia una stortura" - Como a Perth: "Ci sono due buoni motivi per considerare la decisione di spostare in Australia la partita [... tuttomercatoweb.com

In esclusiva di Associazione Nazionale Cavalieri Della Repubblica !!!!! È disponibile INTEGRALMENTE e gratuitamente online il primo Libro di Maurilio Ravazzani "Al merito della Repubblica- Il primo ordine cavalleresco". In prima pagina su www.assocavalier - facebook.com facebook